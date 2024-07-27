E-5 Karayolu'nda sürücü dehşeti kamerada: Önce saldırdı ardından aracına binip motosikletlileri ezmeye çalıştı - Son Dakika
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E-5 Karayolu'nda sürücü dehşeti kamerada: Önce saldırdı ardından aracına binip motosikletlileri ezmeye çalıştı

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İstanbul Şişli E-5 Karayolu'nda bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletliyi aracından inerek darp etti ardından da aracına binerek motosikletli iki kişiyi ezmeye çalıştı. Motosiklete çarpan sürücü, olay yerinden kaçarken, o anlar ise kask kamerasında saniye saniye kaydedildi.

27.07.2024 18:21
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E-5 Karayolu'nda sürücü dehşeti kamerada: Önce saldırdı ardından aracına binip motosikletlileri ezmeye çalıştı

İSTANBUL - Şişli E-5 Karayolu'nda bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletliyi aracından inerek darp etti ardından da aracına binerek motosikletli iki kişiyi ezmeye çalıştı. Motosiklete çarpan sürücü, olay yerinden kaçarken, o anlar ise kask kamarasında saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Şişli E-5 Karayolu Okmeydanı mevki Halıcıoğlu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü ve motosikletli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Sözlü tartışma, sürücülerin sağ şeritte duraklamasıyla devam etti. Aracından inen otomobil sürücüsü, motosiklette bulunan biri kadın iki kişiye saldırdı. Yumrukların konuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı. O sırada aracına binen sürücü, kavga ettiği iki kişinin üzerine otomobil sürerek ezmeye çalıştı. Başaralı olamayınca park halindeki motosiklete çarpıp olay yerinden kaçtı.

Kavga anı kask kamerasında

Yaşanan dehşet anları anbean bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritte bekleyen motosikletli bir kadın ve bir erkeğe otomobil sürücüsünün aracından inerek saldırdığı ve kavga sonrası aracına binen sürücünün kadını ezmeye çalıştığı, park halindeki motosiklete çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Şişli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa E-5 Karayolu'nda sürücü dehşeti kamerada: Önce saldırdı ardından aracına binip motosikletlileri ezmeye çalıştı - Son Dakika

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