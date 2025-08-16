Eber Gölü\'nde Yangın Tekrar Başladı

Afyonkarahisar'da 2 gün önce yangın çıkan Eber Gölü'nün çevresinde yeniden dumanların yükseldiği bildirildi.

Bolvadin ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük 12'nci gölü olan Eber Gölü'nün çevresinde 14 Ağustos 2025 tarihinde yangın çıkmıştı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, aynı yerdeki otluk bir alandan yeniden dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. An itibariyle hem ekipler hem de bölge sakinleri yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR