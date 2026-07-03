123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında müteahhide 17 yıl hapis cezası - Son Dakika
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123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında müteahhide 17 yıl hapis cezası

03.07.2026 17:15
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi G Blok'un müteahhidi Tevfik Tepebaşı 17 yıl 4 ay, iki kamu görevlisi ise 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde 123 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı Ebrar Sitesi G Blok'a ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Binanın müteahhidi Tevfik Tepebaşı 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi'nde proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan 2 kamu görevlisine 6 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

6 Şubat 2023'deki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi G Blok'a ilişkin Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile başka bir dosyadan tutuklu bulunan A.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Karar öncesi son savunmasını yapan müteahhit Tevfik Tepebaşı, yıkılan binanın kooperatif ile diğer mühendis ve müteahhitler tarafından inşa edildiğini öne sürerek, sorumluluğunun bulunmadığını savundu ve beraatını talep etti. A.Ö. ile diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlarını talep etti.

Tarafların son beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tevfik Tepebaşı'nı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan F.Y. ile H.M.G.'yi ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Davada yargılanan tutuksuz sanıklar T.K., M.K., E.İ., Ç.K., A.Ö., A.T.B., A.P., F.D., H.Ç., O.Y.D. ve Z.A.Ş. hakkında ise beraat kararı verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Politika, 3. Sayfa, Tepebaşı, Kamu, Ceza, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında müteahhide 17 yıl hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında müteahhide 17 yıl hapis cezası - Son Dakika
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