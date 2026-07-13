Ece Güner Gözaltında: Haluk Levent Soruşturması - Son Dakika
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Ece Güner Gözaltında: Haluk Levent Soruşturması

13.07.2026 10:15
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada avukat Ece Güner gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in danışmanlığını yaptığı belirtilen avukat Ece Güner gözaltına alındı. Güner'in aynı zamanda, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da danışmanlığını yaptığı öğrenildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltilirken, soruşturma kapsamında toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheli listesine göre Haluk Levent ile birlikte Z.Y., E.G., Ş.B., H.B., M.U., S.K., Y.M., R.S., A.Ö., K.Ö., N.E., G.Ö., E.D., M.Y., Y.C.E., T.S.B, İ.Ç., Y.K. ve E.Ö.Ç. gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ece Güner gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, Haluk Levent'in danışmanlığını yapan Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verilmişti. Avukat Ece Güner de yakalanarak gözaltına alındı. Avukat Ece Güner'in aynı zamanda İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olduğu öğrenildi.

Öte yandan soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan B.V.'nin yurt dışında olduğu tespit edilirken, A.Ç., M.S.K., A.B.K.ve B.E. hakkında ise firari oldukları gerekçesiyle yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Başsavcılık tarafından daha önce yapılan açıklamada, Ahbap Derneği hesaplarından bazı şahsi hesaplara yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtilmişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgelere el konulduğu, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ece Güner Gözaltında: Haluk Levent Soruşturması - Son Dakika

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