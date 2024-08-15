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Eceabat'taki orman yangınında bir arazöz yandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale eden Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 10.00 sıralarında Eceabat ilçesi yakınlarında başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan 8 uçak, 12 helikopter ile karadan ise 51 arazöz ve 780 personel müdahale ediliyor.

Yangına müdahale eden Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.