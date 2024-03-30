Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi. Polisin, bölgedeki evleri tahliye ettiği açıklandı. - AMSTERDAM
Son Dakika › 3.Sayfa › Ede'de bir kafede rehine krizi: Polis evleri tahliye ediyor - Son Dakika
Elazığ'da tütün mamulleri ve kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin evinde yapılan aramada 1 milyon 100 bin dal bandrolsüz makaron ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir sürücü, yanlışlıkla fren yerine gaza basarak bir giyim mağazasına daldı. Olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı. Mağazanın camları zarar gördü ancak çevredeki vatandaşlar aracı iterek mağazadan çıkardı. Polis ekipleri olayı incelemeye başladı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bisikletli yaşlı adamın mezarlıkta ağaçları suladığı ve budama işi yaptığı, evine dönerken kaza geçirdiği ortaya çıktı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Orhangazi Mahallesi Türkmen Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 20 ABE 537 plakalı Scania marka tır, Sinan Camcı'nın (70) kullandığı bisiklete çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın tekerlekleri altında kalan bisiklet sürücüsü Sinan Camcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Camcı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emekli ambulans şoförü olan Sinan Camcı'nın sabah erken saatlerde Selvili Mahallesine giderek mezarlıktaki ağaçları suladığı ve budama işi yaptığı, dönüş yolunda evinin yakınlarında kaza geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Denizli merkezli 16 ilde düzenlenen şafak operasyonunda 24 şüpheliden 18'i tutuklandı. Operasyonlar sonucunda sahte evrak ve elektronik malzemeler ele geçirildi.
Ardahan-Kars kara yolunda meydana gelen kazada, B.A idaresindeki otomobil ile E.Ç'nin kullandığı at arabası çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile at arabasında bulunan L.Ç yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen kazada, tırın arızalanan otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis memuru, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle D100 Çerkeş istikameti trafiğe kapandı.
Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli bir araçta ve araçtaki 4 şahsın üzerinde yapılan aramada, 109 adet Galara ibareli sentetik ecza, 1.6 gr skunk narkotik madde, metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı bulundu. Gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, D.Y. isimli şahıs ise uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ağılda bulunan 70 oğlaktan 57 tanesi köpeklerin saldırısı sonucunda telef oldu. Ağıl sahibi, oğlaklarını arıcılık yapan komşusunun Rottweiler cinsi köpeklerinin telef ettiğini söyledi. Ağıl içerisinde bulunan Rottweiler cinsi köpekler Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından barınağa teslim edildi.
Makyajsız görüntülenen Hadise'nin durumu hayranlarını üzdü. Ünlü şarkıcının fotoğrafını görenler "Yüzüne ne olmuş?", "Bu Hadise mi?", "Tanıyamadım", "Resmen başka biri" şeklinde yorumlar yaptı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.K, JASAT ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. R.K, Kılıçaslan köyünde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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