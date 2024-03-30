Ede'de bir kafede rehine krizi: Polis evleri tahliye ediyor - Son Dakika
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Ede'de bir kafede rehine krizi: Polis evleri tahliye ediyor

Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi.

30.03.2024 12:47  Güncelleme: 12:50
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Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi. Polisin, bölgedeki evleri tahliye ettiği açıklandı. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA

Hollanda, Uluslararası, Olaylar, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ede'de bir kafede rehine krizi: Polis evleri tahliye ediyor - Son Dakika

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