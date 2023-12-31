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Edirne'de 153 göçmen ve 6 şüpheli göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 153 göçmen ve 6 şüpheli göçmen kaçakçısı yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda son bir haftada 153 göçmen, 6 şüpheli göçmen kaçakçısı ve kaçakçılıkta kullanılan 6 araç yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, şüpheli organizatörlerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar ise yedi emin otoparkına teslim edildi.

Edirne\'de 153 göçmen ve 6 şüpheli göçmen kaçakçısı yakalandı
31.12.2023 - 17:35,  Güncelleme: 17:36
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Edirne'de jandarma ekipleri son bir haftada 153 göçmen, 6 şüpheli göçmen kaçakçısı ve kaçakçılıkta kullanılan 6 araç yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından komandolar ve asayiş timlerince devam eden faaliyetler sonucunda son 1 hafta içerisinde 6 organizatör, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 6 araç ile 153 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli organizatörün ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar yedi emin otoparkına teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 153 göçmen ve 6 şüpheli göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika


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