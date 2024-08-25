Edirne\'de 159 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

3.Sayfa

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 159 bin kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yürüttüğü detaylı takip ve denetim çalışmaları neticesinde, M.T. isimli şahsa ait bir tarlada 159 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon sırasında ele geçirilen yasa dışı kenevir bitkileri, güvenlik güçlerinin gözetiminde kontrollü bir şekilde yakılarak imha edildi. - EDİRNE