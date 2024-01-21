 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de yapılan operasyonlarda 170 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de yapılan operasyonlarda 170 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada yapılan hava destekli operasyonlarda toplam 170 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmalarına yardım ettikleri belirlenen 2 organizatör de yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, şüpheli organizatörler ise adli makamlara sevk edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu.

Edirne\'de yapılan operasyonlarda 170 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
21.01.2024 - 15:47,
Abone Ol

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada yapılan hava destekli operasyonlarda 170 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada yapılan hava destekli operasyonlarda toplam 170 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan operasyonlarda göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmalarına yardım ettikleri belirlenen 2 organizatör, kaçakçılıkta kullandıkları bir araç ile birlikte yakayı ele verdi.

Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu. - EDİRNE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de yapılan operasyonlarda 170 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika


09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı

Son Dakika
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
03:42 Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:25:37. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de yapılan operasyonlarda 170 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement