Edirne'de 23 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 23 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında Uzunköprü Eskiköy ve Havsa ilçesi Köseömer köyü mevkii sınırlarında toplam 23 düzensiz göçmen ve 1 organizatör şahsı yakaladı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

13.06.2024 13:51
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Edirne gelerek yurt dışına kaçmaya çalışan 23 düzensiz göçmen ve 1 organizatör şahıs yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolleri sırasında Uzunköprü Eskiköy de 10 düzensiz göçmen ve Havsa ilçesi Köseömer köyü mevkii sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen çeşitli uyruklara mensup toplam 13 düzensiz göçmen şahıs, 1 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları araç ile birlikte yakalandı.

Yakalanan 23 göçmen, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 23 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı - Son Dakika

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