Edirne'de 760 Kilogram Kaçak Midye Ele Geçirildi

20.05.2026 15:08
Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda 760 kg kaçak midye bulundu, yabancı uyruklulara ceza kesildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 760 kilogram kaçak midye ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerde yabancı plakalı bir araçta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 760 kilogram akivades midyesi ele geçirildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında midyelere eli konurken, yabancı uyruklu şahıslara yaklaşık 1,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Canlı olduğu belirlenen midyeler doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. El konulan araç mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemleri kapsamında yediemin otoparkına çekildi. Tıbbi sülükler ise hastalık riski nedeniyle karantinaya alındı.

Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yasa dışı su ürünleri ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

