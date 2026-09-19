Edirne\'de apart yangınında mahsur kalan 58 yaşındaki vatandaş ağır yaralandı

Edirne'de bir apart dairesinde çıkan yangında ağır yaralanan vatandaşı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi çerçevesinde alevler kontrol altına alınırken, evde mahsur kalan 58 yaşındaki taksici Ömür Topçu, ağır yaralı olarak dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesiyle ambulansa alınan yaralı, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.