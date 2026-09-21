Edirne'de bir evden 1 milyon 158 bin 100 liralık altın çalındığı iddia edildi

Edirne'de bir evden toplam 1 milyon 158 bin 100 lira değerinde altın çalındığı iddia edildi. Ev sahibi, altınların kaybolmasının ardından evine temizliğe gelen kişiden şüphelendiğini belirterek polise başvurdu.

Olay, Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi 20 Eylül 2026 tarihinde polis merkezine giderek ikametinde bulunan toplam 1 milyon 158 bin 100 lira değerindeki altınların çalındığını beyan etti.

Altınların kaybolduğunu fark eden ev sahibi, evine temizliğe gelen kişiden şüphelendiğini belirterek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.