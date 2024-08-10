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Edirne'de çıkan yangında evi küle dönen kadın gözyaşlarına boğuldu

EDİRNE - Edirne'de çıkan yangın sonucu evi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen kadın gözyaşları içinde feryat etti.

Yangın, Edirne Menzilahır Mahallesi Taşköprü Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir evde yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Daha sonra haberi alan anne ve kızı köyden mahalleye gelerek küle dönen evlerini gözyaşları içinde izledi. Evinin yandığını gören kızı baygınlık geçirdi.

Yangına müdahale eden mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise hafif şekilde ayağından yaralandı.

Sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan vatandaşa ambulansın içinde müdahale etti.

Polis ekipleri yanığının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.