Edirne'de dondurucu soğukta yiyecek bulamayan kurtlar köylere inerek 10 koyunu telef etti - Son Dakika
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Edirne'de dondurucu soğukta yiyecek bulamayan kurtlar köylere inerek 10 koyunu telef etti

Edirne\'de dondurucu soğukta yiyecek bulamayan kurtlar köylere inerek 10 koyunu telef etti

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Habiller ve Söğütlüdere köylerinde kurtlar, dondurucu soğukta yiyecek bulamadıkları için 10 koyuna saldırdı. Kurtların saldırısı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Köy sakinleri kurtların kokusundan dolayı güvenlik kamerasına bakıyor ve nöbet tutuyor.

13.02.2024 18:44  Güncelleme: 18:45
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Edirne'de dondurucu soğukta yiyecek bulamayan kurtlar köylere inerek 10 koyunu telef etti. Kurtların koyunlara saldırması ise güvelik kamerasınca kaydedildi.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Habiller ve Söğütlüdere köylerine kurtlar koyunlara saldırdı. Soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü koyunlara saldırdı. Kurtların 10 koyuna saldırarak öldürmesi ise ağılla kurulan güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi. Köy sakinleri kurtların kokusundan artık geceleri güvenlik kamerasına bakıyor ve bazen de nöbet tutuyor.

Köyde besicilik yapan vatandaşlardan Adnan Ateş ve İdris Erol, yaşadıkları dehşet nedeniyle büyük zarara uğradıklarını dile getirerek, güvenlik kamerasından gördükleri kurt saldırısı karşısında ise büyük korku yaşadıklarını belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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