Edirne'de Drift Gösterisi Sırasında Vatandaşın Canını Hiçe Sayması - Son Dakika
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Edirne'de Drift Gösterisi Sırasında Vatandaşın Canını Hiçe Sayması

Edirne\'de Drift Gösterisi Sırasında Vatandaşın Canını Hiçe Sayması

Edirne'de düzenlenen modifiyeli araç fuarında drift gösterisi sırasında bir vatandaş, drift atan otomobilin üzerine atlayarak canını hiçe saydı. Sürücü ise aldırış etmeden drift atmaya devam etti. Olay, dron ile görüntülendi ve bazı otomobillerin lastikleri yanarak patladı. Etkinlik kazasız bir şekilde sona erdi.

22.04.2024 15:15
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Edirne'de bir araya gelen Trakya'daki modifiyeli otomobilseverlerin gösterisi sırasında bir vatandaş canını hiçe sayarak drift atan otomobilin üzerine atladı, yürekleri ağza getirdi.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen modifiyeli araç fuarında toplanan sürücüler otomobiller drift gösterisi sergileyerek adeta nefes kesti. Yapılan etkinlikte drift atan otomobilin üzerine atlayan bir kişi canını hiçe sayarken, sürücü ise hiç aldırış etmeden drift atmaya devam etti. Canını hiçe sayan bir vatandaş da telefonuyla görüntü çekerken otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşanan tehlikeli gösterisi dron ile görüntülendi. Bazı otomobillerin lastikleri de yanarak patladı.

Sırasıyla otomobillerinin yanlayarak drift atan otomobillerin de gösterisinin ardından gerçekleştirilen etkinlik kazasız bir şekilde sona erdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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