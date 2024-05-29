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Edirne'de dur ihtarına uymayan şahıslar otomobilden uyuşturucu attılar

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bulunan şüpheliler yakalanacaklarını anlayınca yanlarında bulunan uyuşturucuyu yol kenarına attılar.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de şehir girişinde polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yunus polisleri tarafından yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan 22 ADB 100 plakalı otomobilden şüpheli sürücü M.N. ve yanında yolcu olarak bulunan B.Ç., gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası iddiaya göre, şüpheliler yakalanacaklarını anlayınca otomobilin camından uyuşturucuyu attıkları öğrenildi. Polis ekipleri yol kenarından yaptıkları aramada uyuşturucu maddeyi bularak, ele geçirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.