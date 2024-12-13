Edirne'de Feci Kaza: 4 Genç Yanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Feci Kaza: 4 Genç Yanarak Hayatını Kaybetti

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Edirne'de kontrolden çıkan otomobil, duvara çarpıp alev aldı; araçtaki 4 genç yanarak can verdi.

13.12.2024 08:55
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Edirne'de yanan otomobildeki 4 kişinin öldüğü feci olayın ayrıntıları ortaya çıktı

Kaza sonrası alev alan otomobildeki 4 kişi yanarak can verdi

EDİRNE - Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpıktan sonra alev topuna dönmesi sonucu, araçta bulunan 20'li yaşlardaki 4 genç yanarak can verdi.

Olay, Edirne'nin Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Çevre yolunda seyreden kadın sürücünün kullandığı 59 DM 013 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı. Saniyeler içinde alev alan otomobilde bulunan 20'li yaşlardaki 2 kadın ve 2 erkek araçtan dışarı çıkamamalarından ötürü yanarak feci şekilde can verdiler.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kazada hayatlarını kaybeden gençlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Feci Kaza: 4 Genç Yanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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