Edirne'de Feci Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Feci Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

08.06.2026 20:03
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Havsa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edirne'nin Havsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza kameralara anbean yansıdı.

Kaza, 23 Kasım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Çavuş'a, M.Ç. yönetimindeki 10 ARK 029 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altında kalan Çavuş ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine sürücü aracını durdururken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmi Çavuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, kaza kameralara anbean yansıdı. Kazanın ardından tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Edirne, Yaşam, Havsa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Feci Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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