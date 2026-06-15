Edirne'de Feci Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Feci Trafik Kazası: 3 Yaralı

15.06.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne-Kapıkule yolunda SUV ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

Edirne-Kapıkule kara yolunda SUV tipi araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ters dönen araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Kapıkule-Edirne kara yolu Eskikadın köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 06 EZL 540 plakalı SUV tipi araç, geri dönüş yapmak isteyen M.Ç. idaresindeki 41 AFK 557 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan SUV tipi araç ters döndü.

Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, feci kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Trafik, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Feci Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı
Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı
Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi
Rusya’dan dikkat çeken “Kilit rol“ açıklaması: Erdoğan ve Putin’i işaret ettiler Rusya'dan dikkat çeken "Kilit rol" açıklaması: Erdoğan ve Putin'i işaret ettiler

15:46
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP’de sıradaki çekişme kurultay konusunda
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 16:01:01. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Feci Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.