 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İpsala'da firari hükümlü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İpsala'da firari hükümlü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri, 12 yıl 40 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. İpsala ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu, hakkında 7 farklı suçtan 12 yıl 40 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan bir şahıs yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında askeri yasak bölgede yakalandı. Firari hükümlü şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İpsala\'da firari hükümlü Yunanistan\'a kaçmaya çalışırken yakalandı
28.12.2023 - 19:22,
Abone Ol

Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri, 12 yıl 40 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.

İpsala ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu, hakkında 7 farklı suçtan 12 yıl 40 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan bir şahıs yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında askeri yasak bölgede yakalandı. Firari hükümlü şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yunanistan, Jandarma, İpsala, Edirne, Güvenlik, Cezaevi, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İpsala'da firari hükümlü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika


20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu

Son Dakika
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 20:18:37. #1.11#
SON DAKİKA: İpsala'da firari hükümlü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement