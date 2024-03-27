Edirne'de iki otomobil feci şekilde yayaya çarptı: O anlar kamerada
EDİRNE - Edirne'de yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken iki otomobilin feci şekilde çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, G.Ç.Ö. idaresindeki 34 BJV 691 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam Z.Ç'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya, karşı şeritten gelen S.D. kontrolündeki 22 ACS 127 plakalı otomobilin altına girerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan yaşlı adam Z.Ç. ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazaya karışan her iki otomobil sürücüsünün de ifadesini almak üzere emniyette götürdü. Öte yandan, yaşanan kaza anı ise saniye saniye çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
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