Edirne\'de İnşaat İşçisi Yüksekten Düştü

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Edirne'de yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisini ambulansa yetiştirmek için yoğun mücadele sarf eden mesai arkadaşları adeta zamanla yarıştı.

İddialara göre, Edirne'nin 1. Murat Mahallesi İbrahim Soyan Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatta çalışan E. Y., dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki iskeleden düştü.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaata çıkan sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yaralanan inşaat işçisini ambulansa yetiştirmek isteyen çalışma arkadaşları yoğun mücadele sarf etti. Adeta zamanla yarışan işçiler, yaralı mesai arkadaşını güçlükle inşaattan indirdiler. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin başından yaralandığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE