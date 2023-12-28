Edirne\'de Jandarma Ekipleri 105 Şüpheliyi Yakaladı

Edirne'de jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli şahıs yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet ve asayişin sağlanması, aranan kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde ekipler denetim ve çeşitli adreslerde arama yapan ekipler, aranan şahısları kıskıvrak yakaladı. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden haklarında arama kararı bulunan 105 şüpheli yakalandı. - EDİRNE