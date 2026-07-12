Edirne\'de Kaplumbağa Yangından Kurtarıldı

Edirne'de çamlık alanda çıkan ot yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan Barış Parkı Suni Gölet alanında otluk alanda yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı fark ederek güvenli bölgeye aldı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde kaplumbağa yeniden hayata tutundu.

Yangının söndürülmesinin ardından alanda yapılan incelemede ise çok sayıda cam alkol şişesi ve teneke kutu bulundu. Özellikle sıcak havalarda doğaya bırakılan cam şişelerin güneş ışınlarını mercek gibi yansıtarak yangın riskini artırabileceği bildirildi. - EDİRNE