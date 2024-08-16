Edirne\'de köpek ölümleriyle ilgili gözaltılar

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Geçtiğimiz günlerde Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen ve büyük bir üzüntüyle karşılanan köpek ölümleriyle ilgili olarak jandarma ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda önemli gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili olarak yapılan incelemeler, Uzunköprü Belediyesi'ne bağlı bakımevinde görevli dört personelin bu vahim olayın sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı.

Jandarma ekipleri ve JASAT, köpek ölümlerinin meydana geldiği olay ile ilgili olarak Uzunköprü Belediyesi Bakım Evi'nin güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceledi. Bu incelemeler sonucunda belediyede görevli dört personelin olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Yapılan bu tespitin ardından 15 Ağustos 2024 tarihinde harekete geçen jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen A.İ., Ö.B., G.K. ve S.D. isimli şahısları gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. - EDİRNE