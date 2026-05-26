Edirne\'de Maden İşçileri Keşan\'a Yürüdü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Kiremitçiler Maden Ocağı işçileri, maaş ve tazminatlarını alamadıkları iddiasıyla başlattıkları eylemin 7'nci gününde aileleri ve çocuklarıyla birlikte Keşan'a yürüdü.
Kiremitçiler Maden Ocağı'nda çalışan işçilerin, maaşlarını alamadıkları ve tazminat ödemeleri yapılmadan işten çıkarıldıkları iddiasıyla başlattıkları eylem sürüyor. Uzun süredir maaşlarını alamadıkları iddia edilen işçiler, seslerini duyurmak amacıyla aileleri ve çocuklarıyla birlikte yürüyüş gerçekleştirdi.
Eylemin 7'nci gününde Paşayiğit mevkiinden Keşan yönüne yürüyen işçiler, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istedi. Yürüyüş boyunca slogan atan işçiler, yetkililere çağrıda bulunarak maaş ve tazminat haklarının verilmesini talep etti.
İşçiler adına yapılan açıklamada, aylardır emeklerinin karşılığını alamadıkları öne sürülürken, mağduriyet yaşayan ailelerin zor günler geçirdiği ifade edildi. - EDİRNE
