Edirne'de Meriç'te alabora olan bottaki 5 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Edirne'de Meriç'te alabora olan bottaki 5 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu

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Edirne\'de Meriç\'te alabora olan bottaki 5 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu
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Edirne'de Meriç Nehri'nde alabora olan bottaki 2 kayıp çocuktan 5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Daha önce bir çocuğun hayatını kaybettiği olayda, kayıp son çocuğun bulunması için arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde botun alabora olması sonucu kaybolan 2 çocuğu arama çalışmalarında 5 yaşındaki kız çocuğunun da cansız bedenine ulaşıldı. Daha önce bir çocuğun hayatını kaybettiği olayda, kayıp son çocuğu bulmak için arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde sürdürülen çalışmalarda bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, sudan çıkarıldı. Jandarma ekipleri eşliğinde cenaze aracıyla alınan çocuğun cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Irak uyruklu 5 kişilik ailenin bulunduğu botun alabora olması sonucu yaşanan olayda, anne ve baba kurtarılırken çocuklarından biri daha önce hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Nehirde kaybolan son çocuğun bulunması için AFAD ekipleri zodyak botlarla, jandarma ekipleri ise kıyıdan arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara Tekirdağ'dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler de katılıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edirne'de Meriç'te alabora olan bottaki 5 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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