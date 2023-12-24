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Edirne'de motosiklet ile otomobil çarpışması: Kurye yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de motosiklet ile otomobil çarpışması: Kurye yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne\'de motosiklet ile otomobil çarpışması: Kurye yaralandı
24.12.2023 - 16:14,
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Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 1. Murat Mahallesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye A.T. kontrolündeki 22 ADG 208 plakalı motosiklet ile S.K. yönetimindeki 34 DM 9325 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle motosiklet sürücüsü A.T. yere düşerek yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar da yaralının başında durarak, sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

İhbar üzerine olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralı kurye A.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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