Edirne\'de Motosikletli Genç Sürücülere 69 Bin 460 Lira Ceza

Edirne'de motosikletli genç sürücüler 5 bin lira uğruna canlarını hiçe sayarak yarışması sonucu polis ekipleri tarafından yakalanarak 69 bin 460 lira ceza kesildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehir içinde motosikletlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Edirne'de Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak para karşılığında motosikletle yarışan sürücüler kovalamaca sonucu yakalandı.

Bir akaryakıt istasyonunun girişinde yakalanan 6 motosiklet sürücüsüne toplamda 69 bin 460 lira ceza kesildi. Trafikten men edilen motosikletler olay yerine çağrılan çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Motosiklet sürücüleri bahis karşılığında yarıştıklarını ve bu yüzden motosikletlerinin yakalandığını belirtti. Gençler sürücüler motosikletleri çekici üzerinde giderken son kez öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

"Motor çıkarılsın, tekrar yarışacağız"

18 bin 500 TL ceza makbuzunu elline alan motosiklet sürücüsü Özgür Kukumavlar, "5 bin TL karşılığında yarış yapmaya karar verdik. Arkadaşlarımızla toplandık. Yarışmak istediler, 5 bin lirasına yarışıldı. Sonrasında zaten polis arkadaşlar geldi, biz de kaçmadık. Canları sağ olsun, motorları hibe ettik. Toplamda 18 bin 500 lira ceza yazıldı bana. Motor çıkarılsın, tekrar yarışacağız" dedi.

"Kuralara uymaları gerekiyor"

Şehir merkezinde kuryelik yaparak geçimini sağlayan Samet Aşık, motosiklet sürücülerinin daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, "Bu işin şakası olmuyor, maalesef en ufak hatada bile geri dönüşü olmayan hasarlar olabiliyor. Bu işi yaparken kasklarını, ekipmanlarını takıp, trafik kurallarına uydukları zaman daha güvenli bir sürüş yapacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - EDİRNE