Edirne'de Musabeyli-Demirhanlı arasında 3 araçlı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de Musabeyli-Demirhanlı arasında 3 araçlı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Edirne\'de Musabeyli-Demirhanlı arasında 3 araçlı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
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Edirne merkeze bağlı Musabeyli ile Demirhanlı köyleri arasında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazaya üçüncü bir araç daha karıştı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Edirne merkeze bağlı Musabeyli ile Demirhanlı köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musabeyli'den Demirhanlı istikametine seyreden A.Y. idaresindeki 22 ADA 007 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen O.H. yönetimindeki 22 ABN 068 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından M.G. idaresindeki 22 AS 179 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Söz konusu araçta bulunanların kazayı yara almadan atlattığı, araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kazada 22 ADA 007 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü A.Y. ile servis minibüsünde bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, Trafik, Edirne, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Musabeyli-Demirhanlı arasında 3 araçlı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Musabeyli-Demirhanlı arasında 3 araçlı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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