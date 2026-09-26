Edirne'de narkotik ekipler 2 adrese operasyon düzenledi, 650 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de narkotik ekipler 2 adrese operasyon düzenledi, 650 gram skunk ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de narkotik ekipler 2 adrese operasyon düzenledi, 650 gram skunk ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de narkotik ekiplerinin 2 adrese düzenlediği operasyonda 650 gram skunk, 81,84 gram kokain ve satışa hazır skunk ile kokain ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 70 bin 120 lira, altın ve hassas terazi bulunurken, 4 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapıldı.

Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 adreste arama yapıldı. Aramalarda skunk ve kokainin yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, altın ve hassas teraziler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, narkotik ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 650 gram skunk, 81,84 gram kokain, satışa hazır şekilde fişeklenmiş 16 parça halinde 230,33 gram skunk ve 14 parça halinde 10,51 gram kokain ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 2 çalışır vaziyette hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 120 lira, 2 adet 22 ayar 2 gram altın, 8 steroid iğnesi ve 160 steroid hap bulundu.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiNarkotik SuçlarOperasyon3. SayfaNarkotikGüvenlikGüncelEdirneSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya Kapalı Havzası’nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572’si Karapınar’da Konya Kapalı Havzası'nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572'si Karapınar'da
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Marmara’da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor Marmara'da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor
İran, ABD’ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak
14:07
Arda Güler’in Mbappe tepkisi İspanya’da gündem oldu
Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu
13:48
Galatasaray’ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı Nedeni kahretti
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti
13:24
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi Tüyler diken diken
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:07
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 14:19:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Edirne'de narkotik ekipler 2 adrese operasyon düzenledi, 650 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei