Edirne\'de PKK/KCK ve FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yurt dışına kaçma hazırlığında olan 1 PKK/KCK ve 7 FETÖ terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığının terörle mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler çerçevesinde 1 PKK/KCK ve 7 FETÖ silahlı terör örgütü üyesi şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - EDİRNE