Edirne\'de PKK/KCK-YPG üyesi yakalandı

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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde PKK/KCK- YPG Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyü mevkiinde yapılan denetimde yurt dışına kaçmaya çalışırken 1 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüphelinin yapılan kimlik tespitinde hakkında PKK/KCK-YPG Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan PKK şüphelisi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - EDİRNE