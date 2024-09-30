Edirne\'de Sağanak Yağış Bodrumları Su Bastı

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Edirne'de gece saatlerinde etkisini devam ettirin sağanak yağış bazı apartmanların bodrum katlarını ve zemin katta bulunan işyerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Edirne'de etkili olan sağanak yağış, bazı apartmanların bodrum katlarına ve zemin katlarda bulunan işyerlerine su basmasına sebep oldu.

Apartman sakinleri ve iş yerinin su basan vatandaşlar yetkililerin yaşanan soruna kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

"Rögar tıkanmış, mağdurum"

İşletmesi su basan esnaflardan Recep Sürer, "Yağmur bastı ve karşı taraftaki rögar tıkanmış. Biz de belediye ekiplerine haber verdik geldiler ama akşam bir şeye çare bulamadılar. Sabah iş yerime geldiğimde bu vaziyette gördüm içeriye giremedim. İçerinin ne durumda olduğunu dahi bilmiyorum. En azından yarım metre olması lazım. Şu an dışarıda da bunun temizliği 3-4 günü bulur. Mağdurum, mağduriyetimi giderilmesini bekliyorum" dedi.

"Kesin çözüm bulmalarını istiyoruz"

Vatandaşlardan Musa Çağlar, "Vallahi her yağmurda bu problemi yaşıyoruz. Bu durumu Ocak ayında da yaşadık. Şiddetli yağmurda da böyle bir problem yaşadık. Çok sağlıklı bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Kesin çözüm bulmalarını istiyoruz. Site olarak çok mağduruz ve bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - EDİRNE