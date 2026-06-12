Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

EDİRNE (İHA) – Edirne'de etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bir vatandaşın, dev şemsiyeyi kullanarak korunmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

Sağanak sırasında ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Yağmura yakalanan bir vatandaş, bir iş yerinin önünde bulunan dev şemsiyeyi kullanarak korunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların dikkatini çeken o anlar, kent merkezinde renkli görüntüler oluşturdu. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından vatandaşlar yollarına devam etti. - EDİRNE