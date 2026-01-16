Edirne\'de çukur isyanı: "Yollar yapılmazsa canımızdan olacağız"

Edirne'de sağanak yağışın ardından suyla kapanan çukura giren bir sürücünün kaza yaparak yaralanması ve aynı noktada çok sayıda aracın zarar görmesi, vatandaşların yol güvenliğiyle ilgili tepkilerine sebep oldu.

Edirne'de sağanak sonrası oluşan su birikintisiyle kapanan çukura giren bir sürücü kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, aynı noktada çok sayıda aracın da zarar gördüğü öğrenildi. Olayın yaşandığı bölgede sürücüler, yolun bir an önce onarılması ve gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

"Çukuru fark edemedim"

Yaşadığı kazayı anlatan vatandaş, aracını geri manevra yaparken yavaş seyir halinde olduğunu belirterek, "Yolun ortasında koskoca bir çukur vardı ama suyla tamamen kapanmıştı. Çukuru fark edemedim. Girdiğim anda kendimi yerde buldum. Polisi aradım, ardından ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldım" dedi.

Söz konusu noktada sadece kendisinin değil birçok sürücünün mağdur olduğunu ifade eden vatandaşlardan Atakan Kalıp, "Buraya giren çok araç oldu. Lastiği yırtılan, jantı kırılan, kaportası çöken araçlar var. Yani sadece ben değil, birçok insan zarar gördü" diye konuştu.

Belediyeye tepki gösteren Kalıp, "Benim şahsi zararımı karşılamaları önemli ama asıl mesele başkalarının da mağdur olmaması. Belediye mutlaka çalışmalı. Yollar yapılmalı ki biz de canımızdan olmayalım" ifadelerini kullandı. - EDİRNE