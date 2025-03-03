Edirne'de Takla Atan Araçta 2 Yaralı

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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsünün refüje çarparak takla atması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'de direksiyon kontrolünü kaybeden M.P. idaresindeki 22 NH 380 plakalı otomobil sürücüsü, refüje çarptıktan sonra takla atarak ters durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı