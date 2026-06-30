Edirne'de Tarla Yangını: 750 Dönüm Zarar - Son Dakika
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Edirne'de Tarla Yangını: 750 Dönüm Zarar

Edirne\'de Tarla Yangını: 750 Dönüm Zarar
30.06.2026 18:27
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Edirne Musabeyli'de başlayan yangın, rüzgarla yayılarak 750 dönüm tarım arazisine zarar verdi.

Edirne'de tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek hasadı yapılmamış buğday tarlalarına sıçradı. İtfaiye, orman ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 750 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyü yakınlarında hasadı tamamlanan bir tarlada henüz elirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki ekili tarlaları da sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ile yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Çevre köylerden gelen çiftçiler de traktörlerinin arkasına bağladıkları pulluklarla yangının ilerleyişini durdurmak için tarlaları sürerken, su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Kentin birçok noktasından görülen yoğun dumanların yükseldiği yangında, ekipler alevlerin çevredeki diğer ekili alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yaklaşık 750 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Edirne, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Tarla Yangını: 750 Dönüm Zarar - Son Dakika

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