Edirne\'de Tır Şoförü Seyir Halinde Fenalaştı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bir tır şoförü seyir halindeyken fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Kapıkule Sınır Kapısı çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt aldıktan sonra yola çıkan tır şoförü Yüksel Yeter, seyir halindeyken aniden fenalaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve akaryakıt istasyonu çalışanları aracı durdurarak ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yeter'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, tır sürücüsüne olay yerinde kalp masajı yapıldığı anlar ile fenalaşmadan önceki son anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE