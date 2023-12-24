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Edirne'de Tırda Kaçak Sigara Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Tırda Kaçak Sigara Yakalandı

Edirne'de bulunan Hamzabeyli sınır kapısının karşı tarafındaki Bulgaristan'ın Lesovo gümrük yetkilileri tarafından otomobil parçalarının bulunduğu bir tırda, 6 bin 774 paket çeşitli markalara ait faturasız sigara bulundu.

Edirne\'de Tırda Kaçak Sigara Yakalandı
24.12.2023 - 12:16,
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Edirne'de bulunan Hamzabeyli sınır kapısının karşı tarafındaki Bulgaristan'ın Lesovo gümrük yetkilileri tarafından otomobil parçalarının bulunduğu bir tırda, 6 bin 774 paket çeşitli markalara ait faturasız sigara bulundu.

Son dönemlerde meydana gelen yakalamalar hız kesmeden devam ederken, sigara kaçakçılığı yapanlar da akla gelmeyecek yöntemler uygulamaya devam ediyorlar. Son yakalamada Lesovo gümrük noktasının gümrük yetkilileri, otomobillerin debriyaj volant parçalarını taşıyan bir tırda 6 bin 774 paket kaçak sigara buldu.

Romanya vatandaşı tarafından kullanılan yabancı plakalı tır, Türkiye üzerinden çıkış yaparak ülkeye giriş yaparak Lesovo'ya ulaştı. Sürücünün sunduğu belgelere göre, Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Romanya'ya otomobil parçaları taşıyordu. Özel X-ray ekipmanıyla yapılan gümrük muayenesi sırasında müfettişler, beyan edilen kargoda şüpheli yoğunluk alanlarını tespit etti. Gümrük görevlilerinin kargodaki altı palet içinde otomobil parçalarının altına gizlenmiş büyük miktarda sigara bulduğu fiziksel bir inceleme yapıldı.

Toplamda 6 bin 774 paket çeşitli markalara ait faturasız sigara ele geçirildi. Kamyon sürücüsüne karşı idari ihlal davası açıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Bulgaristan, Hamzabeyli, Edirne, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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