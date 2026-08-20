Edirne\'de Tırla Motosiklet Çarpıştı

Edirne'de tır ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, bu sabah saat 08.41'de merkez Kıyık Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 64 AK 730 plakalı tır ile A.D.Ö. yönetimindeki 34 KKF 849 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü A.D.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası tır sürücüsü M.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.