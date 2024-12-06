Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de otomobilin tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaralandı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

06.12.2024 10:34
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Edirne'de otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi istikametinden Hasanağa köyüne seyir halinde olan 22 AE 255 plakalı otomobil, sürücüsü A.B.E.'nin köy yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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