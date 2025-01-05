Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.01.2025 05:22
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Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 22.15 te Fatih Mahallesi İbrahim Zağra Caddesi ile 44. Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. yönetimindeki 22 ABU176 otomobil ile Y.B. idaresindeki 22 ABV 931 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da farklı yönlere savrulurdu. Kazada hafif yaralanan sürücü ve yanında bulunan arkadaşı olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Mahalle sakinleri kaza olan Fatih Camii köşesinde son 1 ayda 7 kazaların yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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