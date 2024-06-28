Edirne\'de Traktör Römorku Devrildi, 5 Ton Buğday Yola Döküldü

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Edirne'de mahsulünü borsaya satmaya giden çiftçinin 5 ton buğday yüklü traktör römorku devrildi. Kazada yaklaşık 5 ton buğday yola döküldü.

Edirne Ticaret Borsası'nda mahsulünü satışa sunmak için sabah saatlerinde merkeze bağlı Hacıumur köyünden yola çıkan Kemalettin Sürmeli idaresinde 22 DV 040 plakalı traktör, Barutluk Mahallesi Kara Emin Caddesi'nde yokuş aşağı inerken devrildi. Kazada römorktaki buğdaylar yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kazada can kaybı ve herhangi bir yaralanma olmadığını belirten Kemalettin Sürmeli, "Borsaya buğday vermek, telsim etmek için aşağı doğru giderken buğday yüklü römork devrildi. Çok şükür can kaybı ve yaralımız yok. Çok ciddi bir zararımız da yok. Römorkun kolu kırıldı. Römorkun devrilmesiyle buğdayımız yola döküldü" dedi. - EDİRNE