Edirne'de Tüp Alev Aldı

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Alev alan tüp korkuttu

EDİRNE - Edirne Çavuşbey mahallesinde tüpün alev alması sonucu çevredekilere korku sardı.

Çavuşbey Mahallesi 5 . Sokak"ta oturan Sedat Karabacak isimli vatandaşın evinde kızartma yapmak isterken tüpten henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Komşuların müdahalesi ile bahçeye atılan tüpün üzerine su ve bezler atılarak söndürüldü.

Yaşanan olay sonrası korkularını anlatan 65 yaşındaki Sedat Karabacak, "Hastaneden eve geldik, hanım hasta ona bir şeyler kızartıp yemek vereyim derken tüp alev aldı. Anlamadık tüpü dışarı attım" dedi.

Olay yerine gelen polis ve İtfaiye amirliğine bağlı ekipler. küçük mutfak tüpünün kafa kısmında bulunan başlığının lastiği olmadığı için tüpün alev aldığını belirterek olay ile ilgili tutanak tuttu.