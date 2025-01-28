Edirne'de Yangın: Can Kaybı Olmadı, Zarar Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Yangın: Can Kaybı Olmadı, Zarar Büyüdü

Edirne'nin Sabuni mahallesinde çıkan yangında 3 iş yeri ve 2 depo zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vali Sezer, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

28.01.2025 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Vali Sezer: "Sevindirici olan kısmı can kaybımız yok"

EDİRNE - Edirne Sabuni mahallesi medrese sokakta 3 iş yerinin ve 2 deponun zarar gördüğü yangının ardından gün ağarınca zarar gün yüzüne çıktı.

Gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ardından soğutma ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaları incelemeye gelen Edirne Valisi Yunus Sezer yaşanan olayla ilgili olarak, "Dün akşam vakitlerinde saat 22.00 sularında maalesef yangın çıktı. Önce bir dükkanımızda başlayıp daha sonra 3 dükkana vardı, toplam 5 birimi etkileyen yangın oldu. İtfaiyemizin müdahalesiyle hemen kontrol altına alındı. Bugün de burada hasar ve zarar durumunu görmek için Çevre Şehircilik AFAD ve belediyemizle ilgili arkadaşlarla beraber ziyarette bulunduk. Sevindirici olan kısmı can kaybımız yok. Yangın da çok fazla büyümeden söndürülmesi bizim açımızdan sevindirici. Geçmiş olsun diyoruz. Bundan sonra da hızlı bir şekilde inşallah yaralarını sarıp esnafımız da işine bakar diye düşünüyoruz" dedi.

Gece kimsenin olmaması can kayıplarını önledi

Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Gece geç saatlerde çıkan yangın sırasında kimsenin bulunmaması, muhtemel can kayıplarını önledi.

Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Gece geç saatlerine kadar süren soğutma çalışmalarının ardından, yangın çıkan 3 işyeri ve 2 depo içerisindeki atıkların temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili de yetkililer tarafından incelemeler sürüyor. Yangının nedeni belirlendikten sonra, olaya ilişkin detaylı bir rapor hazırlanacak.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, 3-sayfa, Ekonomi, Edirne, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Yangın: Can Kaybı Olmadı, Zarar Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:35:21. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Yangın: Can Kaybı Olmadı, Zarar Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.