Edirne'de Yangın Seferberliği - Son Dakika
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Edirne'de Yangın Seferberliği

Edirne\'de Yangın Seferberliği
29.06.2026 14:57
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yangına itfaiye ve köylüler müdahale etti, yangın söndürüldü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri ve bölge halkı birlikte müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine adeta zamanla yarışan köy sakinleri, traktörlerine bağladıkları su tankerleri ve ilaçlama mekanizmalarının yanı sıra yeşil ağaç dallarıyla alevlerin önünü kesmek için seferber oldu. Yangın, yoğun çalışmalar sonucu söndürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Lalapaşa, İtfaiye, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Yangın Seferberliği - Son Dakika

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