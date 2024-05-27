Edirne'de yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Edirne\'de yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Edirne'de meydana gelen kaza sonucu, yaya geçidinden geçmeye çalışan yaşlı kadına çarpan motosikletin etkisiyle kadın 18 metre sürüklenerek hayatını kaybetti. Kazanın görüntüleri araç kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü ve kadın ağır yaralandı. Yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.05.2024 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı yaşlı kadının 18 metre sürüklenerek hayatını kaybettiği kaza araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Edirne 1. Murat Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 06 BZS 458 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nesrin Gidergi'ye (70) çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet 91 metre, yaşlı kadın 18 metre, motosiklet sürücüsü Y.G. ise 45 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü Y.G. ve Nesrin Gidergi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran yaşlı kadını kalp masajı ile yeniden hayata döndürdü. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gidergi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı yayalara yol veren bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Kazayı gördüğünde hemen yardıma koştuğunu ifade eden Ediz Canbazoğulları, yaşanan kaza nedeniyle üzüldüğünü belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Motosiklet, Edirne, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
17:29 Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis’te deprem riski var Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:27 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları başladı İstanbul’da sokaklar sarı-kırmızı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
19:05 Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:18 Bu çağda kuma Eşinin şiddetinden kaçan kadını, kardeşi de dövdü Bu çağda kuma! Eşinin şiddetinden kaçan kadını, kardeşi de dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 20:52:56. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement