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Edirne'de Yunan diş hekiminden tedavi olan çocuğa cinsel istismar iddiası

EDİRNE - Özel Dent Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde görev yapan Yunanistan uyruklu diş hekiminin, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Edirne'de şehir merkezindeki Özel Dent Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde görev yapan Yunan diş hekimi O.M, tedavi ettiği 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Daha sonra mağdur çocuğun ailesine çok kötü durumda olduğunu ve canına kıymak istediğini söylemesi üzerine aile ne olduğunu anlamak için kızını dinleyerek yaşanan iğrenç olayı anlamış oldu.

Ailenin şikayette bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Yunanistan uyruklu diş hekimini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen 42 yaşındaki Yunan diş hekimi O. M., çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"53 gün sora adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı"

53 gün boyunca cezaevinde tutuklu kalan Yunan diş hekimi O.M., kovuşturma aşamasındaki ilk duruşmada adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Mağdur aile, diş hekiminin Yunanistan'a kaçmasından, cinsel istismara uğrayan mağdur çocuklarına ve tanıklara baskı yapılmasından korktuklarını belirtti.

Edirne Adliyesi önünde konuşan kız çocuğun annesi E.K., gözyaşları içinde çocuğunun hakkını aradı.

Çocuğun avukatı Şencan Taştan ise en kısa sürede adaletin tecelli edeceğini inandığını ifade etti.

İddiaya göre, diş hekimi O.M. hastası olan çocuğa, "Ben 42 yaşında olsam da cinsellik bizim için çok normal, bence yaşın küçük değil ve sen benim için çok özelsin" şeklinde mesajlar gönderdi.

Daha sonra kapalı Libra Terrace otoparkında merdivenlerinde zorla çocuğa sarılarak, öpüp kokladığı iddia edildi.

"Kızım intihara kalkıştı"

Cinsel istismarda bulunulan küçük kızın acılı annesi E.K. "16 yaşında bir kızım var. Diş probleminden dolayı özel bir diş kliniğine tedavi olmaya gidiyordu. Bu şahıs kızıma otoparkta sarılarak ve koklayıp, öpmeye çalışarak cinsel istismarda bulundu. Şahıs kızıma ben 42 yaşındayım, benimde 2 kızım var ve 16 yaşında olsan bile benim için cinsel birliktelik problem değil diyerek mesajlar atıyordu. Kızımdan, deneme kabininde resim istemekte, dekolteli fotoğraflar göndermesini istemektedir. Ayrıca eve gel şeklinde mesajları da var. Mesajların resimlerini mahkemeye sunduk. Biz bu konuda hakkımızı aramaya çalışıyoruz ve ailemizle psikolojik olarak zor durumdayız. Kaç hafta boyunca kızım okula da gidemiyor ve en son intihar etmeye kalkıştı" dedi.

"Adaletin tecelli etmesini istiyoruz"

Edirne Barosuna kayıtlı Avukat Şencan Taştan, yaşanan iğrenç olayı kınayarak, "16 yaşındaki mağdur çocuk müvekkilim, sağlık hizmeti veren sanık diş hekimi tarafından, mağdur çocuğun özel bölgelerine kısa süreliğine dokunarak cinsel istismarda bulundu. Ayrıca cinsel yönde mesajlar atarak sürekli rahatsız ediyordu. Bu sanık sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçundan 53 gün boyunca tutuklu kalmıştır. Daha sonra ise mahkemenin ilk celsesinde serbest bırakılmıştır. Bu durum ailesini ve çocuğun psikolojisini çok kötü bir şekilde bozmuştur. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Sonuçta burada söz konusu olan bir çocuktur. Başka çocukların zarar görmesini istemiyoruz. Hukuk herkese lazım olacaktır. Son olarak da Edirne Diş Hekimleri Birliğine şikayette bulunduk. Bu konuda da gereğinin yapılması istiyoruz" şeklinde konuştu.